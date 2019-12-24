Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»

Валерий Чалый завершил первый «постбердыевский» период в «Рубине» в 2015 году. Его уход сопровождался большой критикой в адрес специалиста. Впереди были Грасия, Рочина и Сонг.