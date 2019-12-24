НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемВалерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»Трусова откроет короткую программу на чемпионате России, Медведева выступит последнейНавка: Загитова двое суток не спит и не естПоздняков прокомментировал решение ОКР поддержать РУСАДА по поводу несогласия с санкциями WADAСупруга Шумахера выступила с обнадеживающим обращением к фанатамВалерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»Валерий Чалый завершил первый «постбердыевский» период в «Рубине» в 2015 году. Его уход сопровождался большой критикой в адрес специалиста. Впереди были Грасия, Рочина и Сонг.рекламаОн хоронил Канаду в финале Баффало и критиковал власть еще до Панарина. История Никиты Двуреченского«А если покатит Никита? А если положит корпус Никита? А если забьет?Кубок России. «Ижевская винтовка». Слепов победил в спринте, Поварницын – 4-й, Сидоров – 6-й, Шопин – 9-й, Цветков – 17-йАлексей Слепов одержал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Лучшие биатлонисты по итогам «Ижевской винтовки» отберутся на январские этапы Кубка IBU.СМИ: Медведева повредила конёк на тренировке перед стартом ЧРРоссийская фигуристка Евгения Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в Красноярске повредила один из своих коньков.Путин сыграл в хоккей на Красной площадиКоманда главы государства обыграла соперников со счетом 8:5. Некоторые бизнесмены сразу после встречи в Кремле отправились играть вместе с президентом в хоккей, правда стали соперниками на льду.Василевский считает, что Фёдор Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раундеРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал свой прогноз на поединок Фёдора Емельяненко и американца Куинтона Джексона, который пройдёт в японской Сайтаме на турнире Bellator.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм1 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаОвечкин на рождественском вечере президента СШАКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Олег Веретенников ушел из «Ротора»Волгоградский «Ротор» продолжает сотрясать: вслед за главным тренером основной команды Игорем Меньщиковым уволился и наставник молодежной команды Олег Веретенников.реклама