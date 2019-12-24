Виктория Сливко: «Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о цели попасть на этапы Кубка IBU. На этапе Кубка России в Ижевске Сливко стала второй в индивидуальной гонке.