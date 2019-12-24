НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИгнатов лидирует на ЧР по фигурному катанию после короткой программыЗагитова в сказочном мире. Она продолжает готовиться к шоу НавкиВячеслав Екимов: Единогласно поддержали противостояние РУСАДА в CAS, но было много пренийОвечкин сделал Трампу рождественский подарокРадимов раскрыл подробности развода с Булановой и рассказал о новой любвиИгнатов лидирует на ЧР по фигурному катанию после короткой программыФигурист Максим Игнатов лидирует на чемпионате России после короткой программы. Его выступление оценили в 88,88 балла. Вторым после выступлений стал Андрей Мозалев, набравший 88,34 балла.рекламаВиктория Сливко: «Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты»Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о цели попасть на этапы Кубка IBU. На этапе Кубка России в Ижевске Сливко стала второй в индивидуальной гонке.Острава надежды: что ждет Россию на МЧМ по хоккею в ЧехииУже не одно десятилетие главное новогоднее спортивное событие — хоккейное мировое первенство среди национальных команд, собранных из игроков не старше 20 лет.Синицина/Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, Степанова/Букин — вторыеНа чемпионате России по фигурному катанию, который сегодня стартовал в Красноярске, завершился ритмический танец. На первое место вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Эксперт назвал сильные стороны соперника Федора ЕмельяненкоПрезидент Международной федерации самбо Василий Шестаков высказался относительно соперника российского бойца Федора Емельяненко, американца Куинтона Джексона, с которым Последний Император сразится 29 декабря в японской Сайтаме на турнире Bellator 237.НХЛ. «Красные» победили на Красной площадиПредновогодний матч Ночной лиги по хоккею традиционно провели на Красной площади. Под номером 11 на лед вышел президент России. Команда Владимира Путина победила со счётом 8-5.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаВеретенников станет помощником Слуцкого в «Рубине»Главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого в «Рубине», сообщает «Чемпионат».НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир