Плющенко ответил команде Тутберидзе: «Тутберидзе тим» берёт только готовых детей с тройными прыжками

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алёну Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову?