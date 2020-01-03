Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо». Об этом сообщил Sport24. По информации источника, Бенито подписал контракт с киевлянами на 3,5 года.