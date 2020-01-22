Полузащитник Йевтич перешел в ФК «Рубин»

Полузащитник польского "Леха" 26-летний Дарко Йевтич перешел в "Рубин", сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба. "Соглашение рассчитано на четыре с половиной года", - говорится в сообщении.