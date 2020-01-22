НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПолузащитник Йевтич перешел в ФК «Рубин»«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. ВидеоСМИ: Бывший футболист «Спартака» Ананидзе продолжит карьеру на КипреВладиславу Третьяку понадобилась помощь медиковРейтинги UFC: Аскаров в шаге от топ-5, Макгрегор обошел ГэтжиПолузащитник Йевтич перешел в ФК «Рубин»Полузащитник польского "Леха" 26-летний Дарко Йевтич перешел в "Рубин", сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба. "Соглашение рассчитано на четыре с половиной года", - говорится в сообщении.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские хоккеисты выиграли все матчи на юношеской Олимпиаде в Лозанне.Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Он точно состоялся?Удивительная ситуация. Уникальный получается денёк у Кокорина. 10:03.WADA приостановило работу московской антидопинговой лабораторииВсемирное антидопинговое агентство в среду, 22 января, объявило о временной приостановке работы московской антидопинговой лаборатории.Москвина: у Бойковой и Козловского часто бывают неудачные тренировкиТренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о неудачной тренировке пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, которые допустили несколько падений.ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ФК ЦСКАПереговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в футбольном клубе ЦСКА начала госкорпорация ВЭБ.РФ, заявил первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев, 23 января сообщает РБК.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаМатыцин обязан карьерой Казани. Универсиада-2013 стала для него отправной точкойО связях нового министра спорта РФ с Татарстаном. Накануне новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил состав нового правительства и положил конец почти недельным гаданиям, кто и какую позицию займёт.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир