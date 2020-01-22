НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПолузащитник Йевтич перешел в ФК «Рубин»ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКАХабиб: «Король никуда не уходит. И не уйдет. Скажите всем — я возвращаюсь»Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в АвстрииЛасицкене негативно оценивает шансы выступить на Олимпиаде-2020Полузащитник Йевтич перешел в ФК «Рубин»Полузащитник польского "Леха" 26-летний Дарко Йевтич перешел в "Рубин", сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба. "Соглашение рассчитано на четыре с половиной года", - говорится в сообщении.рекламаРоссийские хоккеисты впервые выиграли хоккейный турнир на юношеской ОлимпиадеСборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 4:0 и завоевала золото юношеских Олимпийских игр. Российская сборная впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде, сообщает «МИР 24».Отчим и агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»Кирилл Логинов, который является агентом и отчимом футболиста «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал ситуацию с переходом форварда в ФК «Сочи».WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораториюГригорий Сысоев / РИА Новости Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение временно аннулировать лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате ЕвропыВ Австрии завершился первый день чемпионата Европы по фигурному катанию. Закрывали соревновательную программу дня спортивные пары.Федерер вслед за Джоковичем пробился в третий круг Australian OpenПобеду над сербским теннисистом Филипом Краиновичем одержал швейцарец Роджер Федерер 22 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Федерер отпраздновал победу в трех сетах.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ЛиверпульНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаМирандес— : —СельтаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаЭбро— : —ЛеганесНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано— : —БетисНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса— : —АтлетикоНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаБадахос— : —ЭйбарНачало в 15:00Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор— : —СивасспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор— : —ТрабзонспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаАнанидзе заключил контракт с «Анортосисом» до конца сезонаЭкс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе заключил контракт с «Анортосисом» до конца сезона, сообщает lelo.ge.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир