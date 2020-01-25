«Кубок Чак-чака» остается в Казани: хоккейное чудо сотворили игроки «Ак барса» в «Зелёном дерби»

Хоккейное чудо сотворили игроки «Ак барса» в «Зелёном дерби». Выиграв решающий буллит вратарь «Салавата Юлаева» и вся команда начала праздновать победу, но не тут то было…