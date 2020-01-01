НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемУЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионовКапитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»Глава UFC: Сумасшедшие гонорары Макгрегора и Нурмагомедова контракт не запрещает разглашатьКак фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. ВидеоМагомед Исмаилов назвал свой вес на бой с Александром ЕмельяненкоУЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионовУЕФА на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.рекламаСтали известны пары четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккеюЧетвертьфинальные матчи пройдут одновременно 2 января, в четверг. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в чешских Остраве и Тршинеце, стали известны четвертьфинальные пары.Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»В Италии проходит этап лыжной гонки-многодневки "Тур де Ски". Разыграны награды в гонке на 15 км свободным стилем у мужчин. Все три первых места заняли российские лыжники.4 очка Панарина не уберегли «Рейнджерс» от поражения «Эдмонтону»В канадском Эдмонтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева победили со счетом: 7:5.Дагестанский боец поборется за миллион долларов в финале Гран-при PFLДагестанский боец смешанного стиля Али Исаев поборется за миллион долларов в финале Гран-при PFL, который состоится 31 декабря в американском Лас-Вегасе.Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьОлимпийская чемпионка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу "Спящая красавица", в котором она принимает участие. Некоторые болельщики хотели сфотографироваться с фигуристкой, обняв её.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаКина не будет: Роман Абрамович не получил визу2 дня назад мы сообщали Вам о том, что Роман Абрамович наконец-то получил британскую визу и он в ближайшее время вернётся в Лондон и снова сможет посещать матчи «Челси».НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир