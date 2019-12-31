Глава WADA Риди считает борьбу с допингом в России одним из главных успехов организации

ТАСС, 31 декабря. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов за время своей работу на посту президента организации.