«Реал» не проигрывает в 10 матчах Ла Лиги подряд впервые с 2017 года

«Реал» на выезде обыграл «Хетафе» (3:0) в 19-м туре чемпионата Испании. Команда тренера Зинедина Зидана продлила серию без поражений в Ла Лиге до 10 матчей.