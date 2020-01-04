НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» не проигрывает в 10 матчах Ла Лиги подряд впервые с 2017 годаШведы недовольны поведением россиян на МЧМ. «Проезжать и целовать герб — нормально. Типичная Россия»Шведский хоккеист назвал голы сборной России в полуфинале МЧМ «лажей»На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в горуНеизвестные опрокинули статую Ибрагимовича«Реал» не проигрывает в 10 матчах Ла Лиги подряд впервые с 2017 года«Реал» на выезде обыграл «Хетафе» (3:0) в 19-м туре чемпионата Испании. Команда тренера Зинедина Зидана продлила серию без поражений в Ла Лиге до 10 матчей.реклама«Нереализованный момент мог надломить команду»Российские хоккеисты впервые за четыре года вышли в финал молодежного чемпионата мира.Легков выиграл «Тур де Ски» среди любителейАлександр Легков выиграл любительскую гонку в гору Альпе де Чермиз, копирующую трассу финального этапа «Тур де Ски», который 5 января будет завершать лыжную многодневку.Игорь Рабинер — о Ковальчуке: Лучше быть 13-м нападающим в «Бостоне», чем играть в третьем звене «Монреаля»Известный обозреватель и журналист Игорь Рабинер прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс». Ранее Ковальчук разорвал контракт с «Лос-Анджелес Кингз».Спортивный юрист: Россия быстро заплатит взнос WADAСпортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН объяснил, почему России нужно как можно быстрее выплатить взнос WADA.Названа причина отсутствия предложения контракта от «Зенита» ИвановичуБранислав Иванович может покинуть «Зенит» летом 2020 года. В то же время, по данным источников, сербский футболист хотел бы остаться в петербургском клубе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс— : —СуонсиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн— : —МонпельеНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаСандин: «Как я прокомментирую игру в полуфинале против России? Дерьмо!»Защитник сборной Швеции Расмус Сандин прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии. В этом матче он набрал 3 очка. «Как я прокомментирую игру?НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир МЧМ. Казахстан сравнял счет в серии за выживание с ГерманиейСборная Казахстана победила команду Германии 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодежного чемпионата мира. В серии до двух побед счет равный — 1-1.рекламаЗащитник россиян Журавлёв вытащил шайбу с ленточки при счёте 3:2 со Швецией. ВидеоЗащитник сборной России Даниил Журавлёв спас ворота команды при счёте 3:2 в первом периоде. Игроку удалось клюшкой вытащить шайбу с ленточки пустых ворот.Болельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.