Зинченко поменял позицию и забил первый гол за «Манчестер Сити» в Кубке Англии

Сегодня на Туманном Альбионе проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии. Для команд Премьер-лиги это первый этап в турнире, тогда как клубы рангом пониже проводят уже третий раунд.