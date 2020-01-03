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Чемпионат Испании
Валенсия
1 : 0
Эйбар
Завершён
Чемпионат Испании
Хетафе
0 : 3
Реал
Завершён
Чемпионат Испании
Атлетико
2 : 1
Леванте
Завершён
Еще 1
Кубок Англии
1/32 Финала
Бирмингем
2 : 1
Блэкберн
Завершён
Кубок Англии
1/32 Финала
Бернли
4 : 2
Питерборо Юнайтед
Завершён
Еще 18
Кубок Франции
1/32 Финала
Фабрег
0 : 2
Париж
Завершён
Кубок Франции
1/32 Финала
Ньор
1 : 2
Сен-Пьерруаз
Завершён
Еще 15
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Авеш
0 : 1
Санта-Клара
Завершён
Еще 3
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НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир
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