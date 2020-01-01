МЧМ. Казахстан сравнял счет в серии за выживание с Германией

Сборная Казахстана победила команду Германии 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодежного чемпионата мира. В серии до двух побед счет равный — 1-1.