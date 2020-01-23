ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА. «Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет.