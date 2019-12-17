Кроуфорд и Каваляускас прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO

Завтра утром в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоится бой за титул чемпиона мира WBO в полусреднем весе между его действующим обладателем, американцем Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) и литовским претендентом Эгидиюсом Каваляускасом (21-0-1, 17 КО), пишет Sports.kz.