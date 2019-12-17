НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемАлександр Шлеменко победил экс-бойца UFC БранчаЗагитова уходит, команда Тутберидзе воюет с Тарасовой и Плющенко. Что за дичьГолкипер сборной Финляндии Туохимаа забил гол в матче со шведамиФийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииШтырков неожиданно уступил Эномото, потерпев первое поражение в карьереАлександр Шлеменко победил экс-бойца UFC БранчаКак сообщается на сайте «РИА Новости», в Екатеринбурге завершился бой Александра Шлеменко протии американца Дэвида Бранча. По информации источника, в схватке победу одержал российский боец.рекламаПетр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245В Лас-Вегасе проходит UFC 245, в главных боях которого пройдут три титульных поединка. Открывал мейнкард бой Петра Яна и Юрайи Фэйбера.Мировые рекорды и полностью российские пьедесталы. 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