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Из первой команды в последнюю. ФК «Сочи» арендовал Александра Кокорина до конца сезона

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отправился в аренду в футбольный клуб "Сочи". Как сообщили в пресс-службе клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.
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02:38:10
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