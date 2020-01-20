«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.