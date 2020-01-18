НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальтиДепутат Журова: В российском спорте больше нет проблем с допингомБритания не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела СалазараРоссиянин Олейник одолел Грина болевым приёмом на UFC 246Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Россию после победы на «Дакаре»«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. 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Екатерина Александрова пробилась во второй раунд26-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, обыграла швейцарку Жиль Тайкманн, занимающую 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 6/2 на старте Australian Open.Второй кряду хет-трик сделал Александра Овечкина звездой дня в НХЛВедущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который во втором кряду матче забивает три гола, назван первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Лиги.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛЗавершёнЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив1 : 3МонакоЗавершёнЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиЗавершёнВесь футболрекламаОвечкин обошел двух канадских звезд в списке бомбардиров в истории НХЛРоссийский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 692-й гол в карьере, что позволило ему обогнать по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ форварда «Питтсбурга» Марио Лемье.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Американский журналист предложил Туктамышевой выступать за КанадуАмериканский спортивный журналист Филип Херш предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой выступать за другую страну. Об этом он написал в Twitter.реклама«Питтсбург» одержал волевую победу над «Бостоном», у Малкина — голевая передача при победной шайбе«Питтсбург» у себя на льду обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Отметим, что после стартовых 15 минут «пингвины» уступали со счетом 0:3.