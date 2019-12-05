«Ньюкасл» на выезде обыграл «Шеффилд»

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил «Ньюкаслу» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Гости победили со счетом 2:0. В составе «сорок» отличились Аллан Сен-Максимен и Джонджо Шелви.