«Религия стала частью меня». Откровения Панарина — о Нью-Йорке, Коламбусе, вере и семье

В три часа ночи 6 декабря по московскому времени Артемий Панарин впервые выйдет на лед домашней арены «Коламбуса» в форме «Рейнджерс».