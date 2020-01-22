Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре между РУСАДА и ВАДА

Олимпийские чемпионки в фехтовании Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова в качестве третьей стороны примут участие в споре между ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).