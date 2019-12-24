Салават Юлаев - Ак Барс: когда и по какому каналу трансляция матча КХЛ

Фото:twitter.com/probukmeker КХЛ не отстает от мировой практики некоторые встречи проводить удаленно: сегодня в Давосе пройдет «зеленое» дерби с участием «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».