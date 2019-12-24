Елена Вяльбе – об этапе Кубка мира в Словении: «Совершили ошибку, что привезли туда лидеров»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об этапе Кубка мира в словенской Планице. Напомним, ни одна из российских команд не пробилась в финал спринтерских гонок.