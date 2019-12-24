Защитник «Арсенала» Чемберс: «Артета хочет, чтобы мы были смелыми. Будем работать над этой философией»

Защитник «Арсенала» Кэлум Чемберс поделился мыслями после игры 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0). «Никогда не бывает легко провести сухой матч на таком стадионе, как здесь.