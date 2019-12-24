Бой Фрэнки Эдгар – Корейский Зомби Чэн Сон Джунг UFC Fight Night 165, 21 декабря

UFC провожает 2019 турниром в экзотическом Пусане, где в гости к Корейскому Зомби пожаловал член Зала славы, готовый снова биться за пояс. В полулёгком дивизионе UFC переполох.