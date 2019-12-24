Екатерина Юрлова: «Как соревновалась? Не буду комментировать – оттого, что все промокло»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова рассказала о погодных условиях на этапе Кубка мира во французском Анси. «Теперь мелкими перебежками до автобуса и домой.