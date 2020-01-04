Фазель: мы получили информацию от WADA, что МЧМ-2023 пройдёт в России

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции WADA по отношению к России.