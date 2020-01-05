НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБранислав Иванович отказался от нового контракта с «Зенитом»Хоккеисты сборной Швеции раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Игрок «Монреаля»: «У Ковальчука в нашей команде есть шанс на успех»«Металлург» – «Сибирь». Во втором периоде подрались Тимкин и МакаровБранислав Иванович отказался от нового контракта с «Зенитом»Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отказался подписывать новый контракт с клубом.рекламаБольшунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов занял второе местоРоссийский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски».Канадцы обыграли сборную Финляндии и попали в финал МЧМКанадская молодежная сборная одержала победу над спортсменами из Финляндии во втором полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.Фазель заявил о согласии WADA провести молодежный ЧМ по хоккею в РоссииПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в 2023 году молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).ATP Cup: Хачанов победил Фритца, Медведев- Иснера, Россия обыграла СШАКарен Хачанов одолел Фритца в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Даниил Медведев переиграл Иснера со счетом 6:3, 6:1.Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМСборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес1 : 0БетисИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиИдёт 2-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион1 : 4Нортгемптон ТаунИдёт 2-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаТрелиссак1 : 1МарсельИдёт 2-й тайм доп. времениЕще 12Весь футболрекламаРоссийские грузовики стали самыми быстрыми на первом этапе ралли-марафона «Дакар»Первый участок марафона, который проложили между городами Джидда и Аль-Вайх, россияне преодолели за три часа 40,35 секунды.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Деннис Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.реклама