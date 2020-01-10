Артемий Панарин поставил новый рекорд по результативности за «Нью-Йорк Рейнджерс»

28-летний уроженец Челябинской области Артемий Панарин провел уже 43 игры за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», в который он перешел в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс».