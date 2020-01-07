Алексей Яшин: «Возможно, для Ларионова матчи КХЛ – это пустая трата времени. Я хожу на них с удовольствием»

Чемпион мира Алексей Яшин ответил на слова тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова о КХЛ. «Лично мне наш хоккей нравится. На мой взгляд, КХЛ развивается.