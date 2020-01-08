Экипаж Каргинова вышел в лидеры в зачете грузовиков на «Дакаре»

Экипаж российского гонщика Андрея Каргинова из команды "КамАЗ-Мастер" вышел в лидеры в зачете грузовиков. Четвертый этап ралли-рейда "Дакар" проходил между городами Неом и Аль-Юла в Саудовской Аравии.