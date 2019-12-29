«Манчестер Сити» на «Этихад» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своей арене обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 (0:0). В середине первого тайма нападающий «клинков» Ли Муссе забил мяч в ворота «Сити», но гол не засчитали из-за офсайда.