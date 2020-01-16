Нидерландский мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»

Одиннадцатый этап ралли «Дакар»-2020 ознаменовался серьёзной аварией. В ходе его преодоления нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер не справился с управлением и упал.