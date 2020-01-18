Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Полные результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).