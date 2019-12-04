Дзюба: «Всегда был против закрытия трибун и задержаний болельщиков»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба поделился своим мнением по поводу закрытия трибун и задержаний болельщиков московского «Спартака».Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин.