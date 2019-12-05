Чахкиев не собирается драться с Александром Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев заявил, что не собирается драться с Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств и настаивает на боксерском поединке.