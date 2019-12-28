«Ливерпуль» одержал десятую подряд победу в АПЛ

«Ливерпуль» оторвался на 13 очков от главного преследователя В 20-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0. Садио Мане забил на 42-й минуте встречи после длинного заброса Ван Дейка со своей половины поля.