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Итальянцы Вирер и Хофер выиграли масс-старт в Рождественской гонке, Юрлова-Перхт и Елисеев — десятыеЗавершился масс-старт в биатлонной Рождественской гонке, которая проходит в Гельзенкирхене. Победу одержали итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер.