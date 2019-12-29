«Видим цель, а не преграды»: Тутберидзе поделилась фото с ученицами

Тренер Этери Тутберидзе поделилась в Instagram-аккаунте фото со своими ученицами Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые заняли все три призовых места на чемпионате России по фигурному катанию.