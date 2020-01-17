МОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщается на сайте IPC.