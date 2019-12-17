Панарин вышел на 6-е место среди россиян по очкам, набранным за первые 5 сезонов в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (3+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (6:3). Теперь на его счету 361 (134+227) очко в 353 играх в карьере в лиге.