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Первая победа Фуркада почти за год, Моуринью проиграл Сульшеру, корзина России в Лиге наций и другие ночные новости

1. Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Это его первая победа почти за год. Матвей Елисеев и Александр Логинов попали в первую десятку.
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Весь футбол
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Легкая атлетика. РУСАДА предложило отстранить весь тренерский состав сборной России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус составил список первоочередных антикризисных мер, которые необходимы для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Вашингтон
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Эдмонтон — Лос-Анджелес
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Нью-Джерси — Чикаго
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Питтсбург — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
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Калгари — Баффало
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Даллас — Виннипег
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Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон — Чикаго
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Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
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Филадельфия — Аризона
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Каролина — Сан-Хосе
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Монреаль — Колорадо
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Тампа-Бэй — Миннесота
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02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
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02:40:48
Эдмонтон — Оттава
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02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
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02:51:00
Ванкувер — Оттава
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02:46:19
Виннипег — Даллас
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02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
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02:27:09
Филадельфия — Торонто
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02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
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02:37:44
Бостон — Каролина
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02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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