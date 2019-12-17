«Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»

Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит. — Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак».