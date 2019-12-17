«Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 2:2. На 10-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Бускетс придержал соперника Диего Льоренте при подаче с углового, а тер Штеген уже допустил ошибку в игре на выходе.