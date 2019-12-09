Решение WADA по России не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований не распространяется на юношеские Олимпийские игры 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте WADA в понедельник, 9 декабря.