Агент Кокорина: «Слова владельца „Сочи“ не комментирую. Саша никуда не переходит»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал новость о том, что футболист знал об аренде в «Сочи».