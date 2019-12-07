Малкин в матче с «Детройтом» побил рекорды Федорова и Могильного

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 3 (1+2) очками в регулярном матче НХЛ против «Детройта» (5:3). Такая результативность россиянина позволила 33-летнему хоккеисту «пингвинов» обойти Сергея Федорова и Александра Могильного и выйти на второе место среди отечественных игроков, заканчивавших встречу с тремя очками и более за матч.