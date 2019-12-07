НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМесси обошел Роналду по числу хет-триков в ПримереБой Поветкина и Хантера завершился вничьюГоловин попал в заявку «Монако» на матч против «Амьена»Девушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоСможет ли восстановиться сорвавшаяся с высоты в Риге российская гимнасткаМесси обошел Роналду по числу хет-триков в ПримереНападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился хет-триком в матче против «Мальорки» (5:2) в 16-м туре чемпионата Испании.рекламаБокс. Джошуа взял реванш у Руиза, вернув себе чемпионские поясаВ Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал матч-реванш между супертяжеловесами: мексиканцем Энди Руизом и британцем Энтони Джошуа.Российские фигуристы произвели фурор в ТуринеРоссийские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.Эксперт считает, что футбольный арбитр Казарцев не имеет высокого судейского образованияМОСКВА, 7 декабря. / ТАСС/. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и ЦСКА Василий Казарцев не имеет достаточного судейского образования.Розенстрёйк нокаутировал Оверима на последних секундах бояВ столице США Вашингтоне завершился турнир UFC on ESPN 7. В его главном событии непобеждённый голландский тяжеловес Жаирзинью Розенстрёйк нокаутировал соотечественника Алистара Оверима в конце пятого раунда.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов— : —УралНачало в 06:00Чемпионат РоссииСочи— : —РубинНачало в 08:30Чемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —СаутгемптонНачало в 09:00Еще 2Чемпионат ИспанииЭйбар— : —ХетафеНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Атлетик БильбаоНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболрекламаМалкин в матче с «Детройтом» побил рекорды Федорова и МогильногоНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 3 (1+2) очками в регулярном матче НХЛ против «Детройта» (5:3). Такая результативность россиянина позволила 33-летнему хоккеисту «пингвинов» обойти Сергея Федорова и Александра Могильного и выйти на второе место среди отечественных игроков, заканчивавших встречу с тремя очками и более за матч.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКРПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.реклама