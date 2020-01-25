РФС признал выборы президента РПЛ недействительными

Сегодня состоялось заседание Избирательного комитета РФС.Избирательный комитет РФС в связи с проведением контроля за соблюдением Устава РФС и Избирательного регламента РФС при проведении процедуры выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года признал их недействительными.РФС обязал РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС.Напомним, что недавно Сергей Прядкин был переизбран главой РПЛ на 5 лет.