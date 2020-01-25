Россиянка Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Германии. В немецком Оберсдорфе проходит восьмой этап мирового первенства по лыжным гонкам.