Василевский о своем сейве на Матче звезд НХЛ: он не из тех, которые можно натренировать

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свой красивый сейв в Матче звезд НХЛ. «Это на инстинктах получается. Само у меня выскакивает иногда.