Тимур Билялов: «Нам важнее искать свою игру, но победа над „Салаватом“ это хорошо»

Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2б). — Хорошо начали, была плотная игра, никто не хотел проигрывать. У обеих команд были моменты.