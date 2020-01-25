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Нобель Арустамян рассказал, сколько «Краснодар» заработал на трансфере Николая Комличенко

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о финансовых условиях перехода форварда Николая Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав» в московское «Динамо».

Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть шанс побить мой бомбардирский рекорд»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб. — Рекорды устанавливаются, чтобы их потом побили.
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Тимур Билялов: «Нам важнее искать свою игру, но победа над „Салаватом“ это хорошо»

Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2б). — Хорошо начали, была плотная игра, никто не хотел проигрывать. У обеих команд были моменты.
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