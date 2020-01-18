На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко

Пока наши феноменальные одиночницы втянули весь мир в азартные споры о четверных прыжках — надо или не надо, а если надо, то, сколько раз и во сколько лет, — остальные виды фигурного катания без лишнего шума живут полной турнирной жизнью.